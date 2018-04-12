غولام مُقبل على موعد حاسم ويعود للمس الكرة

الرياضة
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غولام مُقبل على موعد حاسم ويعود للمس الكرة
بقلم إسماعيل عشاش

عاد الدولي الجزائري، فوزي غولام لمُداعبة الكرة وذلك لأول مرة منذ العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها شهر فيفري المُنصرم.

وكشفت جريدة “كورييري ديلو سبورت” بأن الظهير الأيسر تحصل على الضوء الأخضر للقيام بتمارين خفيفة مع تفادي أي مجهود مُرهق.

وسيكون مدافع “نابولي” على موعد مع الطبيب الذي أشرف على التدخل الجراحي الأخير لتحديد موعد إستئنافه للتدريبات الجماعية مع زملائه.

ويأمل خريج مدرسة “سانت إيتيان” أن يعود للمُنافسة الرسمية قبل نهاية الموسم ومُساعدة فريقه في السباق المحموم على لقب “السكوديتو”.

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