غولام: ” نحن مسلمون وعلينا أن نؤمن بالقضاء والقدر”

أعرب اللاعب الجزائري لفريق نابولي الإيطالي، فوزي غولام، عن سعادته بعد عودته إلى أجواء التدريبات الجماعية مع فريقه الإيطالي بعد 04 أشهر من الغياب.

وتعرض غولام لإصابة خطيرة على مستوى الركبة اليسرى خلال شهر أكتوبر الماضي حرمته من المشاركة لعدة أشهر مع فريقه نابولي.

وتحدث غولام في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة على هامش حفل الكرة الذهبية الجزائرية التي توّج بها هذا الأسبوع قائلا:

“أنا مسلم وأؤمن بالرب، وعلي أن أؤمن بقضاء الله وقدره، كما أن هذا النوع من الإصابات وارد في أي لحظة لكل لاعب”.

وبخصوص عودته إلى التدريبات الجماعية لفريقه قال فوزي غولام:

” أتدرب على انفراد منذ فترة طويلة، وقد تلقيت الضوء الأخضر لمباشرة التدريبات الجماعية، ولدي الوقت الكافي للعودة إلى المباريات الرسمية”.

ومن المنتظر أن يعود غولام للمشاركة الرسمية مع فريقه بداية من منتصف شهر فيفري القادم، حسب تقارير إعلامية إيطالية.