غولام هداف ويقود ناديه الجديد هاتاي سبور للفوز بوديته أمام سكاريا

قاد الدولي الجزائري فوزي غولام، اليوم الإثنين، ناديه الجديد هاتاي سبور التركي، لتحقيق الفوز في مباراته التحضيرية أمام سكاريا.

وبدأ غولام هذه المباراة من على كرسي البدلاء، قبل أن يسجل دخوله في الدقيقة الـ60، أين كانت النتجيى لصالح فريقه بهدف دون رد.

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقائق المعدودة التي شارك فيها، من خلال تمكنه من تعميق الفارق لصالح ناديه هتاي، بتسجيله الهدف الثاني.

يذكر أن فوزي غولام، انظم في الميركاتو الصيفي المنصرم إلى نادي هتاي سبور التركي، لخوض تجربة جديدة.