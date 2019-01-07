“غولام” هدية العام الجديد في “نابولي”

وُصف الدولي الجزائري، فوزي غولام، بـ”هدية العام الجديد 2019″، داخل صفوفه ناديه “نابولي”، من طرف جريدة “الكوريري ديلو سبورت” الإيطالية.

وإعتبرت الصحيفة الظهير الأيسر بمثابة مُستقدم جديد لـ”البيرتينوبي”، بعدما إسترجع لياقته كُليا، وتعافى نهائيا من الإصابة التي كان يُعاني منها.

وتوقع ذات المصدر، بأن يعود صاحب القذفات الصاروخية للتواجد كأساسي في تشكيلة “كارلو أنشيلوتي”، خلال الشطر الثاني من الموسم الجاري.

وظهر خريج مدرسة “سانت إيتيان” بوجه مقبول مؤخرا، مما يوحي بأنه سيكون قُنبلة 2019 إن سارت الأمور مثلما يُخطط لها.