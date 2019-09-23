غولام: “هذا ما نريد تحقيقه.. علينا مواصلة العمل”

طالب “فوزي غولام” مدافع “نابولي” من زملائه التفكير في العمل فقط من أجل تحقيق أفضل النتائج هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

ونشر “غولام” عقب فوز فريقه ومشاركته كأساسي أمام “ليتشي” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “كل ما نريد التفكير فيه هو مواصلة العمل والفوز بالنقاط، علينا المواصلة”.

يذكر أن “غولام” عاد للتشكيلة الأساسية بعد أن غاب عنها في الفترة الماضية بعد أدائه الباهت أمام “اليوفي” غير أن “أنشلوتي” منح له الفرصة أمام “ليتشي”.