غولام: “هذا ما نريد تحقيقه.. علينا مواصلة العمل”

ونشر “غولام” عقب فوز فريقه ومشاركته كأساسي أمام “ليتشي” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “كل ما نريد التفكير فيه هو مواصلة العمل والفوز بالنقاط، علينا المواصلة”.

يذكر أن “غولام” عاد للتشكيلة الأساسية بعد أن غاب عنها في الفترة الماضية بعد أدائه الباهت أمام “اليوفي” غير أن “أنشلوتي” منح له الفرصة أمام “ليتشي”.

Dobbiamo pensare soltanto a lavorare e a fare punti: avanti così 💪🏽

All we need to think of is working and gaining points: let's keep it up 💪🏽

⚽️ #LecceNapoli 1-4 🇮🇹 #SerieA

