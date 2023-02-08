غولام: “هذه هي الأسباب التي حفزتني على الانضمام لأنجي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الدولي الجزائري فوزي غولام، الأسباب التي حفزته للانضمام لنادي أنجي الفرنسي، وطموحاته مع هذا الأخير.
وصرح غولام في حوار لـ”واست فرانس”: “بعد سن الثلاثين، وخوضي لأكبر المنافسات التي يطمح لها أي لاعب، كنت أبحث عن شيء يرضيني”.
كما أضاف: “لم أكن أبحث عن الهدوء، كنت أريد شيء يجمع بين المشروع الرياضي، ومشروع النادي، وهذا ما قلب الموازين لصالح أنجي”.
وتابع فوزي غولام: “بالإضافة لذلك، حقيقة أن مدرب الفريق لعب دورا كبيرا في مشواري الاحترافي”.
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