غولام: “هذه هي الأسباب التي حفزتني على الانضمام لأنجي”

كشف الدولي الجزائري فوزي غولام، الأسباب التي حفزته للانضمام لنادي أنجي الفرنسي، وطموحاته مع هذا الأخير.

وصرح غولام في حوار لـ”واست فرانس”: “بعد سن الثلاثين، وخوضي لأكبر المنافسات التي يطمح لها أي لاعب، كنت أبحث عن شيء يرضيني”.

كما أضاف: “لم أكن أبحث عن الهدوء، كنت أريد شيء يجمع بين المشروع الرياضي، ومشروع النادي، وهذا ما قلب الموازين لصالح أنجي”.

وتابع فوزي غولام: “بالإضافة لذلك، حقيقة أن مدرب الفريق لعب دورا كبيرا في مشواري الاحترافي”.