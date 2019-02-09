غولام وأوناس يغيبان عن التشكيلة الأساسية لنابولي

استبعد مدرب نابولي الإيطالي، الدوليان الجزائريان فوزي غولام، وآدم أوناس، من التشكيلة الأساسية التي ستواجه اليوم السبت، نادي فيورنتينا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نابولي على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها أنشيلوتي هذه المواجهة، والتي شهدت غياب غولام، وأوناس.

وتواجد لاعبا الخضر، ضمن قائمة بدلاء نابولي، على أمل أن يحصلا على فرصة للمشاركة في بعض دقائق هذه المباراة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع فيورنتينا، بنادي نابولي، تدخل ضمن الجولة الـ23 من السيري “أ” الإيطالية.