غولام ونابولي أمام ساعة الحسم !!

يتحدد موعد عودة الظهير الأيسر الدولي الجزائري “فوزي غولام” نجم نادي “نابولي” إلى الملاعب مع فريقه الإيطالي غدا الإثنين.

وسيُجري لاعبُ الخضر صبيحة الغد مراقبة طبية عند البروفيسور “مارياني” بفيلا ستيوارت بمدينة الجنوب الإيطالي لمعرفة مُستجدات حالته الصحية.

وفي حال ظهور النتائج إيجابية سيتمكن لاعبُ فريق “سانت إيتيان” الفرنسي السابق من مُباشرة التدريبات الجماعية مع فريقه نابولي.

ويُعول المدرب الإيطالي “ماوريتسيو ساري” على عودة غولام شهر فيفري المُقبل لتقديم الإضافة في ظل إحتدام المنافسة في الدوري الإيطالي.