غولام ونابولي أول العائدين إلى التدريبات بعد تفشي فيروس كورونا

الرياضة
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غولام ونابولي أول العائدين إلى التدريبات بعد تفشي فيروس كورونا
بقلم يونس رزيق

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن عودته إلى التدريبات الجماعية يوم 23 مارس الجاري، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بـ28 ألف حالة إصابة، ووفاة أكثر من 2000 شخص حتى الآن.

وكتب نادى نابولى على موقعه الرسمى “يعلن نادى نابولى أن الفريق سيستأنف التدريب يوم الاثنين 23 مارس بجلسة صباحية”.

وكان نابولى يستعد لمواجهة برشلونة التى كان مقررا إقامتها 18 مارس، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم  تأجيل جميع المسابقات بسبب فيروس كورونا.


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