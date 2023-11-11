غولام يبدي تحمسه لمواجهة غلطة سراي

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب هتايا سبور، تحمسه الكبير للمواجهة التي ستجمعه اليوم السبت، بنادي غلطة سراي.

ونشر غولام، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، تغريدة، ذكّر من خلالها بالمباراة التي سيخوضها اليوم رفقة ناديه.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصوره له بقميص ناديه هتايا سبور، مبديا تحمسه لخوض هذه المواجهة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فوزي غولام، وناديه هتايا سبور، بمضيفهم غلطة سراي، تدخل ضمن الجولة الـ12 من الدوري التركي الممتاز.