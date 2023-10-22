غولام يبدي تحمسه لمواجهة فنر بخشة

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب هتايا سبور، تحمسه الكبير للمواجهة المقبلة التي ستجمعه اليوم الاحد، بنادي فنر بخشة.

ونشر غولام، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، تغريدة، ذكّر من خلالها بالمباراة التي سيخوضها اليوم رفقة ناديه.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصوره له بقميص ناديه هتايا سبور، مبديا تحمسه لخوض هذه المواجهة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فوزي غولام، وناديه هتايا سبور، بمضيفهم فنر بخشة، تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.