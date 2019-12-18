غولام يبدي جاهزية كبيرة وينتظر إلتفاتة من غاتوزو

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، جاهزية كبيرة، خلال آخر حصة تدريبية لناديه نابولي، واضعا بذلك الكرة في مرمى مدربه جينارو غاتوزو.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن غولام، شارك اليوم الأربعاء، في الحصة التدريبية لناديه نابولي، أين تمكن لأول مرة منذ عودته من الإصابة، من إنهاء الحصة كاملة رفقة زملائه.

وترك الدولي الجزائري انطباعا جيدا، خلال هذه الحصة التدريبية، ليضع بذلك الكرة في مرمى مدربه غاتوزو، قبل مباراتهم المقبلة أمام نادي ساسولو.

يذكر أن فوزي غولام، لم يشارك في أي مباراة رفقة ناديه نابولي، منذ تولي المدرب غاتوزو، العارضة الفنية للفريق، خلفا لكارلو أنشيلوتي.