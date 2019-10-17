غولام يبدي جاهزيته للعودة بقوة ويرفع التحدي رفقة نابولي

الرياضة
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غولام يبدي جاهزيته للعودة بقوة ويرفع التحدي رفقة نابولي
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، عزمه على العودة لمستواه الحقيقي في قادم المباريات، مؤكدا تجاوزه المشاكل التي تسببت في تراجع مستواه.

ونقلت الصحافة الإيطالية تصريحات فوزي غولام، لإذاعة “كيس كيس نابولي”:  “أريد حقا العودة إلى القمة، إلى مستواي الذي كنت عليه، أريد اللعب ومنح الثقة من جديد”.

وأضاف: “لم أظهر بمستواي المعهود لأنني واجهت بعض المشاكل، لكن الآن أنا جاهز، تدربت باستمرار، وكلما مرّ الوقت شعرت بحال أفضل”.

يذكر أن فوزي غولام، منتظر أساسيا، في المباراة المقبلة التي سيواجه فيها ناديه نابولي، السبت المقبل نادي فيرونا، لحساب الدوري الإيطالي.


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