غولام يبدي سعادته باستضافة صغار سانت إيتيان في نابولي

أبدى الدولي الجزائري، فوزي غولام، سعادته وفخره، باستضافة لـ15 طفل من مدرسته السابقة، سانت إستيان، بمعقل ناديه الحالي، نابولي الإيطالي.

ونشر فوزي غولام، مقطع فيديو، عبر حساب الخاص على “أنستغرام”، يظهر فيه أطفال سانت ايتيان لأقل من 11 عاما، الذين استظافهم غلام.

وأرفق مدافع الخضر، هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه: “كنت سعيدا بالترحيب بأطفال أقل من 11 عاما، من منطقتي بمونريو، بنابولي”.

وأضاف: “كان فخر كبير بالنسبة لي، أن منح هؤلاء الأطفال فرصة اكتشاف مدينتي، وفريقي نابولي، كانت لحظات مثيرة بالنسبة لي”.

يذكر أن فوزي غولام (28 عاما)، يعد خريج مدرسة سانت ايتيان، أين لعب لعدة سنوات، قبل انضمامه لنادي نابولي الإيطالي.