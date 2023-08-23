غولام يتجه للالتحاق بسليماني في الدوري البرازيلي

يتجه الدولي الجزائري فوزي غولام، لتغيير الأجواء في الميركاتو الصيفي الجاري، وخوض تجربة جديدة بالدوري البرازيلي.

وحسب موقع “dzfoot”، عرض وكيل أعمال، فوزي غولام، خدمات هذا الأخير على ناديين من الدوري البرازيل، ويتعلق الأمر بكل من فريقي كورينثيانس، وفلامينغو.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الدولي الجزائر، تلقى هذا الصيف عروض من الدوري التركي، إلا أنه لم يحسم بعد وجهته المقبلة.

وفي حال ترسيم صفقة انتقال فوزي غولام إلى الدوري البرازيلي، سيكون ثاني لاعب جزائري يختار هذه الوجهة، بعد ترسيم هداف الخضر اسلام سليماني، التحاقه مؤخرا بنادي كوريتيبا.