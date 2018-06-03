غولام يتجه للبقاء في نابولي

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية، أن المدافع الجزائري “فوزي غولام” يتجه للبقاء في صفوف نادي نابولي الموسم المقبل وذلك للعديد من الإعتبارات.

فنجم الخضر يريد العودة أولا للميادين والتأكيد أن إصابته أصبحت من الماضي ولن يخاطر أي فريق بانتدابه وهو مصاب.

كما أنه يعتبر مطلب اساسي للمدرب كارلو أنشلوتي الذي يرفض رحيله بأي شكل من الأشكال.

من جهة أخرى، فإن إدارة “البارتينوبي” خرجت من سباق ضم مدافع بنفيكا “غريمالدو” الذي كان سيعوض غولام في حالة رحيله عن نابولي.

يذكر أن إسم “غولام” إرتبط كثيرا بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يحاول خطفه لتعزيز صفوفه.