غولام يتجه للعودة إلى الدوري الفرنسي

يتجه الدولي الجزائري فوزي غولام، لبعث مشواره من جديد، من بوابة الدوري الفرنسي، بالعودة إلى صفوف ناديه الأسبق.

وكشفت تقارير اعلامية، عن تواجد غولام في اتصالات جد متقدمة مع مسؤولي نادي سان تيتيان، الناشط في الليغ2 الفرنسية.

كما يرتقب التحاق غولام بتدريبات سان تيتيان، الأسبوع المقبل، سعيا في اقناع المدرب لوران باتليس بجاهزيته، لضمان توقيع عقده في الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن فوزي غولام، المتواجد حرا من أي ارتباط، سبق له تمثيل ألوان سان تيتيان في بدايات مشواره الاحترافي ضمن الليغ1.