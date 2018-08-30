غولام يتحدى نيمار وصلاح في دوري الأبطال

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي جرت أمسية اليوم الخميس فريق نابولي الإيطالي في مجموعة نارية.
وذلك في المجموعة الثالثة رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي إضافة إلى سرفينيا زفيزدا الصربي.
وسيكون النجمين الدوليين الجزائريين آدم أوناس وفوزي غولام أمام مواجهات صعبة في ظل تواجد النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا والمصري محمد صلاح في ذات المجموعة.
Group C
🇫🇷 Paris
🇮🇹 Napoli
🏴 Liverpool
🇷🇸 Crvena zvezda#UCLdraw
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018
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