غولام يتحصل على تكريم جديد

أختير الدولي الجزائري، فوزي غولام في التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي خلال السنة المُنقضية 2017، وذلك إعترافا بالعروض القوية مع نابولي.

ووضع موقع “هوسكورد” الظهير الأيسر للمنتخب الوطني رفقة العديد من الأسماء المميزة، وفي مُقدمتها “بوفون” و”ديبالا”، إضافة لزميليه “ميريتنس” و”إينسييني”.

يذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية مُرشح للتواجد بالتشكيلة المثالية العالمية، لـ”ليكيب” الفرنسية. بعدما أختير ضمن أفضل 10 لاعبين في منصبه.

يُشار بأن المُدافع يُسابق الزمن حاليا للتخلص من الإصابة الخطيرة التي يعاني منها، ومن المُفترض أن يعود للمُنافسة، فيفري القادم.