غولام يتضامن مع ضحايا الطائرة العسكرية

عبر النجم الدولي الجزائري فوزي غولام عن تضامنه الشديد مع عائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت صبيحة الأربعاء الماضي.

بالقرب من القاعدة العسكرية لبوفاريك وخلفت 257 شهيد.

وقام الظهير الأيسر لفريق نابولي الإيطالي بتغيير صورة واجهة الحساب الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وحملت الصورة الجديدة التي وضعها لاعب الخضر البعيد عن الميادين منذ مدة طويلة بسبب الإصابة عبارة:”أنا جزائري”.

ورغم أن غولام كان الأخير من لاعبي المنتخب الوطني الذي قام بتعزية عائلات الضحايا إلا أن ذلك يُؤكد تعلقه بالجزائر.