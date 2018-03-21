غولام يتفق مع عملاق إنجلترا!!

توصل الدولي الجزائري، فوزي غولام لاتفاق نهائي مع العملاق “مانشستر يونايتد” من أجل الإلتحاق بصفوفه حسب موقع “توتو ميركاتو ويب”.

وأكد الموقع الإيطالي، بأن الظهير الأيسر مُتحمس للإنتقال لـ”الشياطين الحمر” بداية من الصائفة القادمة بشرط تمكن الإدارة من شراء عقده.

وستكون مهمة كبير مدينة “مانشستر” صعبة لإقناع “نابولي” بالتخلي عن الظهير الأيسر لإشتراطها مبلغا في حدود الـ40 مليون أورو لتسريحه.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية مدد إرتباطه مع “البيرتينوبي” مؤخرا، وذلك إلى غاية 2022 مُقابل زيادة نوعية في راتبه السنوي.