غولام يتلقى أخبارا سارة في إيطاليا

أكد الدكتور ألفونصو دي نيكولا، الطبيب السابق لنادي نابولي، بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام، سيعود وبكل قوة الموسم القادم بعد تعافيه من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الأشهر القليلة الماضية، على مُستوى الرُكبة دائما والتي ضيعت عليه ثلاث سنوات كاملة من مشواره الكروي.

وصرّح دي نيكولا، بخصوص الظهير الأيسر قائلا :”بالنسبة لي نابولي ليس بحاجة لضم لاعب جديد على الراوق الأيسر، لأن غولام سيعود بقوة وبنسبة جاهزية تصل لـ100%، إنه لاعب كبير وشخصية عظيمة”.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، تعرض لقطع جديد على مُستوى أربطة الركبة خلال الموسم الماضي وخضع لعملية جراحية جديدة، جعلت الكثير من المتابعين مُقتنعين بأنه لن يكون قادرا على إسترجاع مُستواه، نظرا لحساسة المنطقة المُصابة.