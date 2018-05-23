غولام يتلقى أخبارا سارة

قام الدولي الجزائري، فوزي غولام بزيارة سريعة لمصحة “فيلا ستيوارت” للقيام بفحص طبي نهائي شامل، بخصوص تطورات إصابته الخطيرة الأخيرة.

وأشارت تقارير إيطالية، بأن الظهير الأيسر تلقى أخبارا سارة من الطاقم الطبي المُعالج، والذي أكد له بأن رُكبته بحال جيد.

وخضع صاحب القذفات القوية لتجارب عديدة، للتأكد من سلامة عظمة رُكبته التي كُسرت بداية السنة، وأجبرته على البقاء خارج الخدمة.

تأتي هذه التطورات الإيجابية، في وقت يبقى فيه مُستقبل، غولام، غير واضح مابين الإستمرار في “نابولي” أو الرحيل لـ”مانشستر يونايتد”.