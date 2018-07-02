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غولام يتلقى أخبارا مُطمئنة ويتنفس الصُعداء

الرياضة
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غولام يتلقى أخبارا مُطمئنة ويتنفس الصُعداء
بقلم إسماعيل عشاش

تحصل الدولي الجزائري، فوزي غولام، على أخبار سارة بخصوص الإنتفاخ الذي تعرض له على مُستوى الركبة والذي أثار رُعبه.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن الفحوصات الجديدة التي تعرض لها الظهير الأيسر، أكدت بأنه لايعاني من أمر خطير، يُهدد مُستقبله.

وحسب جريدة “الكوريري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن رُكبة صاحب القذفات الصاروخية، إنتفخت بسبب العمل الكثيف الذي خضع له، لاأكثر ولا أقل.

وسيكون مدافع المنتخب الوطني على موعد مع مواصلة علاجه، ومُتابعة ردة فعل جسمه للبرنامج البدني الذي يُطبقه لإسترجاع لياقته المعهودة.


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