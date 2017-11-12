غولام يتلقى زيارة خاصة

يقوم الدولي الجزائري “فوزي غولام” بعملية إعادة التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، وتشير الأخبار أنه يتحسن من يوم لآخر.

عودة غولام مقررة شهر مارس المقبل لكن قد يعود قبل ذلك حسب ماذكرت بعض المصادر الإيطالية.

من جهة أخرى تلقى الجزائري زيارة خاصة يوم أمس من طرف صديقه “كورت زوما” لاعب تشيلسي سابقا وقد نشر ذلك عبر حسابه الرسمي في التويتر.

في نفس السياق، لا تزال رسائل الدعم تصل لاعب نابولي وهو الذي أكد أن الدعم المعنوي الذي تلقاه سيساعده على العودة بقوة.