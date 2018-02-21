غولام يتلقى صدمة قوية وينهي موسمه !

كشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية صباح اليوم الأربعاء، أنّ غياب فوزي غولام سيطول أكثر من المتوقع وأنهى موسمه بنسبة كبيرة بسبب الإصابة.

وأكدت ذات المصادر ، أنّ إدارة نابولي تُصر على التعاقد مع “ميليتش” لكي يعوض غولام إلى نهاية الموسم.

فإصابة الجزائري في كسر في ركبته يوم 09 فيفري الماضي قلصت حظوظه في العودة للميادين هذا الموسم.

ورغم تصريحات الطاقم الطبي لنادي البارتينوبي حول عودة غولام شهر مارس المقبل، إلا أنه من المتوقّع عودته شهر جويلية المقبل.

وحسب ما ذكرت ذات الصحيفة، فإن كل شيء سيتحدد بالنسبة لـ “غولام” الأسبوع المقبل عند فحصه من طرف الطبيب “مارياني”.