“غولام” يتنفس الصعداء مع “نابولي”

تمكن نادي “نابولي” من تحقيق فوز مهم أمام “بريتشيا” في الدوري الإيطالي في المباراة التي عرفت مشاركة “غولام” كأساسي.

وتنفس بذلك “غولام” الصعداء بعد أن استعاد ثقة المدرب “أنشلوتي” الذي أشركه في مباراتين كأساسي في آخر 3 مباريات.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “المباراة كانت صعبة، لكن الفوز كان مهما، علينا المواصلة على هذا المنوال”.