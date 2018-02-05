غولام يتوج كأحسن ظهير أيسر عربي

نال الدولي الجزائري فوزي غولام، لقب أحسن ظهير أيسر على المستوى العربي لسنة 2017، مواصلا بذلك حصد الألقاب الفردية لخزائنه.

وكشف موقع “غول” العالمي، عن إختياره لمدافع نادي نابولي الإيطالي، فوزي غولام، كأحسن ظهير أيسر على المستوى العربي لسنة 2017.

كما تواجد فوزي غولام، في المركز الخامس لتصنيف أحسن اللاعبين العرب لسنة 2017، حسب ذات الموقع، بعد النجمين صلاح ومحرز.

وجاء تتويج غولام، بهذا اللقب، ليضاف، إلى اللقبين السابقين اللذين نالهما سابقا، كأحسن ظهير أيسر في إيطاليا، وأحسن لاعب جزائري.