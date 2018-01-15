غولام يجتاز الفحص الطبي بنجاح

أظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجراها الدولي الجزائري فوزي غولام، عشية اليوم الإثنين، شفاء المدافع الأيسر للمنتخب الوطني من إصابته.

ونشر نادي نابولي الإيطالي، صورة عبر صفحته على “تويتر”، يظهر فيها غولام إلى جانب الجراح الذي أجرى له العملية الجراحية.

وعلق نادي نابولي، على الصورة، بأن النتائج كانت إيجابية، مايؤكد إمكانية عودة غولام للمنافسة، دون الإعلان عن الموعد المحدد لذلك.

وأظهر فوزي غولام، تجاوبا سريعا مع العلاج الذي تلقاه منذ إجرائه العملية الجراحية، ما أثار دهشة الجميع في إيطاليا.