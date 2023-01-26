غولام يجد مخرجا لنفق البطالة من بوابة الدوري الفرنسي

وجد اللاعب الدولي الجزائري، فوزي غولام، مخرجا لنفق البطالة التي دامت لنصف موسم من بوابة الدوري الفرنسي.

حيث كشفت “آر م سي” الفرنسية أن إدارة أنجي تقترب من ضم الظهير الأيسر الجزائري خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كما أضافت:”غولام سيرحل إلى صفوف أنجي بعقد لمدة 6 أشهر، في صفقة انتقال حر”.

واتفق غولام فعليا مع الرئيس الجزائري، للفريق الناشط في الليغ 1، سعيد شعبان ليعود للميادين بعد رحيله عن نابولي الايطالي خلال الصائفة الماضية.