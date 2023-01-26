غولام يجد مخرجا لنفق البطالة من بوابة الدوري الفرنسي
بقلم حواز عبد النور
وجد اللاعب الدولي الجزائري، فوزي غولام، مخرجا لنفق البطالة التي دامت لنصف موسم من بوابة الدوري الفرنسي.
حيث كشفت “آر م سي” الفرنسية أن إدارة أنجي تقترب من ضم الظهير الأيسر الجزائري خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
كما أضافت:”غولام سيرحل إلى صفوف أنجي بعقد لمدة 6 أشهر، في صفقة انتقال حر”.
واتفق غولام فعليا مع الرئيس الجزائري، للفريق الناشط في الليغ 1، سعيد شعبان ليعود للميادين بعد رحيله عن نابولي الايطالي خلال الصائفة الماضية.
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