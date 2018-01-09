غولام يختار دولة إفريقية لقضاء عطلته ويصنع الحدث في المطار !

الرياضة
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غولام يختار دولة إفريقية لقضاء عطلته ويصنع الحدث في المطار !
بقلم وليد كويني

كشفت تقارير صحافية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الجزائري فوزي غولام أثار حالة طوارئ بمطار العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبورغ.

ونقلا عن صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن غولام جلب معه متاعا كثيرا أثار دهشة واستغراب الأمن في المطار.

حيث نقل غولام معه أشياء “غريبة” حسب المصدر على غرار معدات طبية وعتاد رياضي مخصص للتدريب وأشياء أخرى.

كما ذكرت الصحيفة أن اختياره لجنوب أفريقيا جاء قصد التدرب في أجواء دافئة، كون البلاد تتواجد في فصل الصيف خلال هاته الفترة من السنة.

للإشارة فإن غولام قرر السفر إلى جنوب أفريقيا لمواصلة مرحلة التأهيل البدني والعودة سريعا إلى أجواء المنافسة.

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