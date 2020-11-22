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غولام يخطف الأضواء في نابولي

الرياضة
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غولام يخطف الأضواء في نابولي
بقلم كريم تيغريمت

خطف الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نابولي الايطالي، الأضواء لدى الصحافة الإيطالية، خارج المستطيل الأخضر، من خلال مبادرة انسانية.

وكشف موقع “أرينا نابولي”، أن فوزي غولام، قام بشراء أجهزة كومبيوتر، ألواح ذكية، وغيرها من المقتنيات، لفائدة بعض المحتاجين في نابولي.

وعوّد الدولي الجزائري عشاقه محبيه في ايطاليا، على مثل هذه المبادرات الخيرية، منذ انضمامه لنادي الجنوب عام 2014.

وساهمت مثل هذه الخراجة في احتفاظ فوزي غولام بشعبيته في ايطاليا، وبصفة خاصة في نابولي، رغم ابتعاده عن الأضواء داخل المستطيل الأخضر منذ الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=924617

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