غولام يخلط أوراق “غاتوزو” ويضع إدارة “نابولي” في حرج !

كشف راديو نابولي، أن فوزي غولام أخلط أوراق المدرب “جينارو غاتوزو”، ووضع إدارة الفريق في حرج.

فالمدرب الإيطالي سيمنحه الفرص في آخر المباريات من أجل إثبات نفسه واذا نجح في العودة إلى مستواه المعهود، فلا حاجة لـ “نابولي” في التعاقد مع ظهير أيسر.

وفي نفس السياق، فقد تفاجئ مسؤولو البارتينوبي بأداء “غولام” في الدقائق التي لعبها في المباراة الأخيرة، والأبرز من ذلك أنه قام بتمريرة حاسمة بالرغم من 7 أشهر من الغياب.

يذكر أن “نابولي” وضع “غولام” على قائمة المغادرين، بل حتى وكيل أعماله “خورخي مينديز” قد بدأ في البحث عن نادي مناسب لطموحات الجزائري.