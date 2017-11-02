غولام يدخل النفق المظلم !

إصابة غولام ستؤثر كثيرا في مشواره الكروي مع نابولي أو مع أي نادي آخر، خاصة في قضية تجديد عقده مع البارتينوبي.

فكان غولام يتفاوض من موضع قوة مع إدارة نابولي، قبل أنّ تنقلب الأمور رأسا على عقب والآن الفريق الإيطالي سيفكّر مرتين قبل تجديد عقد الجزائري الذي ينتهي شهر جوان المقبل.

والإبتعاد عن الملاعب لمدة 6 أشهر سيؤثر كثيرا في مستوى اللاعب، وهو ما سيجعل إدارة نابولي تتردد في تقديم عرضها الذي سيكون الأخير لـ”غولام”.

من جهة أخرى، فإن فرصة انضمامه إلى “جوفنتوس”،”ليفربول” وحتى مانشستر سيتي قد تضاءلت بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يذكر أنّ إدارة “نابولي” عرضت عليه راتبا سنويا قدره 3 ملايين أورو لمدة 4 سنوات.