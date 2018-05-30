غولام يدخل اهتمامات بوريسيا دورتموند الألماني

دخل الدولي الجزائري، فوزي غولام، ضمن اهتمامات الأندية الألمانية، وتحديدا نادي بوريسيا دورتموند، الذي يضع مدافع الخضر، ضمن أهدافه هذا الصيف.

وكشف موقع “فوس بال ترانسفير” العالمي، أن أدارة نادي بوريسيا دورتموند، تسعى لتدعيم تشكيلتها بأربع مدافعيين، تحسبا للموسم المقبل.

وحسب ذات المصدر، يتواجد مدافع المنتخب الجزائري، فوزي غولام، ضمن قائمة المدافعين الأربعة، المستهدفين من طرف النادي الألماني هذا الصيف.

ويسعى نادي بوريسيا، استغلال تماطل مانشستر يونايتد، في حسم صفقة غولام، من أجل إقناع فريقه نابولي، بتسريحه لـ “بي في بي”.