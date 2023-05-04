غولام يدخل مجال الأعمال ويفتح مشروعا بالشراكة مع كوليبالي

دخل الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب نادي أنجي الفرنسي، مجال الأعمال، باطلاقه مشروع بالشراكة مع زميله السابق الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.

وأكد غولام، اليوم الخميس، من خلال “فيديو” نشره عبر حسابه الخاص على “تويتر”، حقيقة دخوله في شراكة مع زميله كوليبالي، في مشروع استثماري.

كما كشف الدولي الجزائري بعض تفاصيل هذا المشروع، والمتعلق بمشروب طاقوي، يحمل اسم “live mana”.

يذكر أن فوزي غولام، تربطه علاقة صداقة جد وطيدة، مع زميله السابق في نادي نابولي، الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.