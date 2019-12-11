“غولام” يرد على “أنشلوتي” بطريقته الخاصة !

أعلن نادي “نابولي” وبصفة رسمية إقالته للمدرب “كارلو أنشلوتي” بعد الفوز المحقق أمام “جينك” أمس الثلاثاء في دوري الأبطال.

وهنأ “غولام” الفريق بعد الفوز المحقق عبر حسابه الرسمي في “التويتر” وهو ما اعتبره البعض كرد خاص للمدرب “أنشلوتي”.

يذكر أن “غولام” عان من بعض التهميش من المدرب الإيطالي، بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها وهو ما جعله يبتعد حتى عن قائمة الـ 18.

وسيكون النجم الجزائري على موعد مع بداية عهد جديد مع المدرب الجديد في النصف الثاني من الموسم.