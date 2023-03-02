غولام يرد على مشجعي جوفنتوس دفاعا عن نابولي

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، لاعب أنجي الفرنسي، وفائه لناديه السابق نابولي الإيطالي، وعشقه الدائم لهذا الأخير.

ودخل فوزي غولام، في نقاش حاد مع أحد مشجعي جوفنتوس، عبر “تويتر”، بعد محاولة هذا الأخير السخرية من جماهير نابولي، مع اقتراب احتفالهم “بالسكوديتو”.

وأوضح الدولي الجزائري، في رده على تعليقات أنصار اليوفي، القيمة التي يتميز بها ناديه السابق نابولي، وعشقه الشخصي لهذا الفريق.

كما كتب غولام، في تغريداته: “اهتم بفريقك، وحظا أوفر العام المقبل، ليس من شأنك الطريقة التي سنحتفل بها”.

كما أضاف: “نابولي إلى الأبد..، للأسف لا تعرف معنى أن تحب مدينة مثل نابولي، فهي تتجاوز كرة القدم”.

وتابع فوزي غولام: “متى يفهم الناس بأن نابولي مجرد حب، أتمنى أن يحب الجميع، وأن يشعرو بالحب مثل ما هو الحالي معي في نابولي”.