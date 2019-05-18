غولام يرفض الإفطار في حفلة “نابولي”

أشارت وسائل إعلامية إيطالية بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام إنسحب من حفلة نهاية الموسم والتي أقامها “نابولي” على شرف لاعبيه.

ولم يُكمل الظهير الأيسر أطوار الإحتفال كونه مُلتزم بالصيام، وسعى لتفادي التواجد في مأدبة الغذاء التي خصصتها إدارة الفريق لزملائه.

ويُظهر صاحب القذفات الصاروخية تمسكا بواجب الصيام، وهو يُحسب له خاصة وأنه في فترة يُسابق فيها الزمن لإسترجاع مُستواه المُعتاد.

يُشار بأن خريج مدرسة “سانت إيتيان”، يبقى عاجزا لحد الساعة عن فرض نفسه مع “البيرتينوبي” منذ عودته من إصابته الخطيرة.