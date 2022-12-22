غولام يرفض عرض سان تيتيان ويغادر أسوار الفريق

رفض الدولي الجزائري فوزي غولام، العرض الذي تقدمت به إدارة سان تيتيان، للاستفادة من خدماته انطلاقا من الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف موقع “le 10 sport” الفرنسي، بأن مسؤولي سان تيتيان، اقترحوا عقدا على غولام، بعد اقتناعهم بمستوى.

كما أكد ذات المصدر بأن الدولي الجزائري، رفض عرض النادي الفرنسي، وغادر أسوار الفريق الذي كان يتدرب فيه طيلة الفترة الماضية.

يذكر أن فوزي غولام، يتواجد حرا من أي ارتباط منذ مغادرته نادي نابولي الإيطالي، شهر جويلية الماضي.