غولام يرفض مغادرة نابولي

يسعى الدولي الجزائري فوزي غولام، للعودة من جديد إلى الواجهة رفقة ناديه نابولي، خلال مرحلة العودة من الموسم الجاري.

وكشفت موقع “فوت 01″، نقلا عن الصحفي الإيطالي أنتونيو جياتو، أن فوزي غولام، يرفض فكرة مغادرة ناديه، خلال الميركاتو الشتوي، حتى على سبيل الإعارة.

وأكد ذات المصدر، أن الدولي الجزائري، لا يفكر في مغادرة الفريق إلا في حال تلقيه تأكيد صريح من مدربه غاتوز، بعدم الإعتماد عليه مستقبلا.

يذكر أن الصحافة الإيطالية، والفرنسية، رشحت بقوة مؤخرا، إمكانية إنتقال فوزي غولام، إلى نادي مارسيليا الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي.