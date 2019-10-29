غولام يرفع أسهمه لدى الجزائريين بأحسن طريقة ممكنة

رفع فوزي غولام أسهمه لدى الجماهير الجزائرية، بعد قيامه بدعوة مجموعة من الأطفال المُعوزين لزيارته في إيطاليا، ومُتابعة ناديه نابولي.

وتحصل صاحب القذفات الصاروخية على إشادة مُنقطعة النظير، من طرف مُتابعيه في مُختلف وسائل التواصل الإجتماعي.

وإعتبر الجزائريون، بأن الخرجات الإنسانية التي يقوم بها اليساري، تؤكد بأنه مُتعلق ببلده الأم، وهذا رغم إنقطاع علاقته بالمنتخب الوطني.

ويتواجد حاليا مجموعة من الأطفال الجزائريين في الجنوب الإيطالي، حيث سيتكفل بهم غولام بشكل كامل.

ويقوم خريج مدرسة سانت إيتيان مؤخرا، بالعديد من الخرجات الإنسانية التي تستحق كل الإشادة، من أجل دعم الجزائريين المُحتاجين.

وأكد في تصريح له بأنه في قمة السعادة، برؤية الأطفال وهم فرحون، بأول رحلة يقومون بها في حياتهم.