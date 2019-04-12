غولام يرفع التحدي: “يمكننا التأهل في مباراة العودة” !

انهزم “نابولي” أمام “أرسنال” سهرة أمس الخميس في ذهاب الدور الربع النهائي من منافسة “الأوروبا ليغ” بنتيجة هدفين لصفر.
ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أرسنال فريق كبير لكن يمكننا التأهل”.
وأضاف: “شكرا لجماهير البارتينوبي على دعمهم لنا إلى آخر دقيقة”.
يذكر أن “غولام” كان حبيس دكة البدلاء ولم يشارك في المباراة وهو الذي عاد مؤخرا للمشاركة بعد أن قضى فترة في “بلجيكا” من أجل إعادة اللياقة.
Loro sono una grande squadra ma possiamo ancora farcela! Grazie ai tanti tifosi azzurri venuti fin qua: ci hanno sostenuto fino all’ultimo minuto.
⚽ #UEL #ArsenalNapoli 2-0 #ForzaNapoliSempre 💙 #FG31 🇩🇿 pic.twitter.com/LYuumOYu4A
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) April 11, 2019
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