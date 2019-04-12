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غولام يرفع التحدي: “يمكننا التأهل في مباراة العودة” !

الرياضة
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غولام يرفع التحدي: “يمكننا التأهل في مباراة العودة” !
بقلم أمير بهلول

انهزم “نابولي” أمام “أرسنال” سهرة أمس الخميس في ذهاب الدور الربع النهائي من منافسة “الأوروبا ليغ” بنتيجة هدفين لصفر.

ونشر “غولام” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أرسنال فريق كبير لكن يمكننا التأهل”.

وأضاف: “شكرا لجماهير البارتينوبي على دعمهم لنا إلى آخر دقيقة”.

يذكر أن “غولام” كان حبيس دكة البدلاء ولم يشارك في المباراة وهو الذي عاد مؤخرا للمشاركة بعد أن قضى فترة في “بلجيكا” من أجل إعادة اللياقة.


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