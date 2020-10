غولام يساهم في الفوز على أتلانتا ويطالب بالمزيد

ونشر غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عقب هذه المباراة، أين ثمّن هذا الفوز، وآداء زملائه، في مواجهة وصفها بالكبيرة.

وطالب الدولي الجزائري في ذات التغريدة، بضرورة المواصلة على هذا النسق، بتحقيق المزيد من الإنتصارات.

يذكر أن فوزي غولام، شارك بديلا أمام أتلانتا، مساهما بذلك في فوز ناديه في هذه المباراة بنتيجة 4-1.

Grande match: avanti così 👏🏽

Super match: continuons comme ça 💪🏽

Great game: let's keep it up 👍🏽

⚽️ #NapoliAtalanta 4-1 💙 #ForzaNapoliSempre 🇩🇿 #FG31 @sscnapoli pic.twitter.com/An5rggQfBw

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) October 17, 2020