غولام يساهم في الفوز على أتلانتا ويطالب بالمزيد

الرياضة
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غولام يساهم في الفوز على أتلانتا ويطالب بالمزيد
بقلم كريم تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري فوزي غولام، سعادته بالفوز الذي حققه أمس السبت رفقة ناديه نابولي، على حساب أتلانتا، ضمن السيري أ.

ونشر غولام، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، عقب هذه المباراة، أين ثمّن هذا الفوز، وآداء زملائه، في مواجهة وصفها بالكبيرة.

وطالب الدولي الجزائري في ذات التغريدة، بضرورة المواصلة على هذا النسق، بتحقيق المزيد من الإنتصارات.

يذكر أن فوزي غولام، شارك بديلا أمام أتلانتا، مساهما بذلك في فوز ناديه في هذه المباراة بنتيجة 4-1.


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