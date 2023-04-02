غولام يساهم في تعادل أنجي أمام نيس

تعادل الدولي الجزائري فوزي غولام، اليوم الأحد، رفقة ناديه أنجي، بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهم بنادي نيس.

وكان غولام، الذي شارك أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أنجي، متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة الرابعة، بعد افتتاح نيس باب التهديف عن طريق تيريم موفي.

كما تألق الدولي الجزائري في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، بتقديمه تمريرة حاسمة لزميله نياتي، الذي عدل النتيجة لأنجي.

وأنهى غولام، وناديه أنجي، هذه المباراة، بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة، أمام الضيف نادي نيس.