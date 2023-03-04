غولام يستعين بأخصائي علاج طبيعي إيطالي

كشف مدرب نادي أنجي الفرنسي، عبد العزيز بوحزامة، بأن لاعبه الدولي الجزائري، فوزي غولام، استعان بأخصائي علاج طبيعي إيطالي، من أجل التعافي من إصابته التي يعاني منها.

وأوضح مدرب أنجي، في ندوة صحفية عقدها، اليوم السبت، تحسبا لمباراة الغد أمام مونبولييه، بأن غولام، الذي يعاني من إصابة في الساق، تعرض لها في اللقاء الأخير أمام أولمبيك ليون، متواجد حاليا في العاصمة باريس للعلاج.

كما أوضح ذات المتحدث، بأن القرار اتخذ بالتشاور مع الطاقم الطبي، مضيفا: “حينما يكون هناك لاعبين يحتاجون فترة نقاهة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة اسابيع، نسمح لهم بالخروج من النادي للعلاج.”

وأكد بوحزامة، في المقابل، بأن لاعب نابولي السابق، التقى في باريس بأخصائي علاج طبيعي إيطالي، سيشرف على معالجته، وأن بقاءه مع عائلته سيساعده نفسيا.