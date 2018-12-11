غولام يسقط ضد صلاح ويُقصى من دوري الأبطال

إنهزم سهرة اليوم الثلاثاء فريق نابولي الإيطالي بهدف دون رد ضد المُضيف ليفربول بملعب “الأنفيلد”.

في الجولة ال6 والأخيرة من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا .

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء النجم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 34 ليقود فريقه للمرور للدور الثمن النهائي بينما أُقصي البارتينوباي الذي سيُشارك في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

ودفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالنجم الدولي الجزائري فوزي غولام في الدقيقة ال70 مكان زميله ماريو روي بينما لازم آدم أوناس مقاعد البدلاء طيلة ال90 دقيقة.