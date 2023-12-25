غولام يشارك بديلا ويتعثر رفقة هاتاي سبور أمام بشكتاش

سجل الدولي الجزائري فوزي غولام، وناديه هاتاي سبور، اليوم الإثنين، هزيمة جديدة على أرضية ميدانهم، أمام نادي بشكتاش، لحساب الدوري التركي.

وشهد الشوط الأول من هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ18 من الدوري التركي، بقاء غولام على دكة بدلاء نادي هاتاي سبور.

وفي الدقيقة الـ80، سجل غولام دخواه بديلا لزميله ريغوبرتو ريفاس، أين كانت النتيجة لصالح بشكتاش بهدفين مقابل هدف واحد.

وعجز فوزي غولام، وناديه هاتاي سبور، خلال الدقائق العشرة المتبقية، عن ترجيح الكفة، لتنتهي هذه المباراة لصالح بشكتاش بهدفين لهدف.