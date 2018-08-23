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“غولام” يشكر الجزائريين على مُساندتهم الدائمة له

الرياضة
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“غولام” يشكر الجزائريين على مُساندتهم الدائمة له
بقلم إسماعيل عشاش

شكر الدولي الجزائري، فوزي غولام، جميع مُحبيه على مُساندتهم له في محنته مع الإصابات والتي لم تُفارقه، منذ نوفمبر 2017.

وغرّد :”أتلقى يوميا الكثير من رسائل الدعم من هنا وهناك، شكرا لكم على كل هذا الحُب، والذي يتوجه مُباشرة لقلبي”.

وختم صاحب القذفات الصاروخية كلماته بتغريدة بـ”هاشتاغ” مُوجه للجزائريين وهو ” #Algeria ForEver” والثاني لأنصار ناديه “نابولي” وهو “#Forza NapoliSempre”.

ويُواصل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني حاليا عملية إعادة التأهيل، للتخلص من آثار العملية الجراحية التي خضع لها على مُستوى الرُكبة.


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