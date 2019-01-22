غولام يشيد بـ “أنشلوتي” ويعتبر “كوليبالي” الأفضل في العالم !

أشاد فوزي غولام بـ “كارلو أنشلوتي” مدرب “نابولي” وبزميله في الفريق “خاليدو كوليبالي” واصفا إياه بالمدافع الأفضل في العالم.

وقال غولام في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للفريق: “أنشلوتي مدرب كبير والجميع يعرف تاريخه وإنجازاته”.

وأضاف: “هو مدرب يحب الفوز، قريب جدا من اللاعبين، ويعرف جيدا طريقة تسيير الأندية”.

أما بخصوص “كوليبالي” فقال فوزي: “كوليبالي شخص ذو قلب كبير، وهو أحد أفضل المدافعين في العالم”.

وأضاف: “فوق كل هذا أعتبر خاليدو كأخ”.

يذكر أن “كوليبالي” عان من عبارات عنصرية في مباراة فريقه ضد “إنتر ميلان” في مباريات “الكالتشيو”.