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غولام يشيد بـ “أنشلوتي” ويعتبر “كوليبالي” الأفضل في العالم !

الرياضة
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غولام يشيد بـ “أنشلوتي” ويعتبر “كوليبالي” الأفضل في العالم !
بقلم أمير بهلول

أشاد فوزي غولام بـ “كارلو أنشلوتي” مدرب “نابولي” وبزميله في الفريق “خاليدو كوليبالي” واصفا إياه بالمدافع الأفضل في العالم.

وقال غولام في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للفريق: “أنشلوتي مدرب كبير والجميع يعرف تاريخه وإنجازاته”.

وأضاف: “هو مدرب يحب الفوز، قريب جدا من اللاعبين، ويعرف جيدا طريقة تسيير الأندية”.

أما بخصوص “كوليبالي” فقال فوزي: “كوليبالي شخص ذو قلب كبير، وهو أحد أفضل المدافعين في العالم”.

وأضاف: “فوق كل هذا أعتبر خاليدو كأخ”.

يذكر أن “كوليبالي” عان من عبارات عنصرية في مباراة فريقه ضد “إنتر ميلان” في مباريات “الكالتشيو”.


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